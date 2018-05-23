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此内容发布于2018年5月24日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月24日 -01:35

（法新社安卡拉23日电） 土耳其大选仅剩一个月之际，里拉近来不断贬值，不仅可能冲击总统艾尔段的竞选活动，甚至还会左右选民投票行为，一场可能极为严重的危机正席卷而来。

土耳其中央银行今天召开紧急会议后，调高利率300个基准点，显示情况的严重性。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）总把自己描绘为土耳其经济的捍卫者，他说，土耳其经历2000至2001年金融危机之后，成长和投资在他执政期间都已扩大。

但里拉兑美元汇率自艾尔段4月18日宣布提前大选以来，已贬值近19%，显示经济对艾尔段而言可能是负担，而不是拉抬。

迄今选举还没尝过败绩的艾尔段，打选战向来积极，但这场选战开打以来他却出奇地静悄悄，不过团队强调，26日的造势大会已在全力筹备当中。

艾尔段全国走透透到各城镇广场对群众讲话时，将得面对民众对荷包价值缩水的忧心。

伊斯坦堡环球资源公司（Global Source Partners）顾问耶希拉达（Atilla Yesilada）表示：「对土耳其人来说，货币疲软就是经济变差，所以这势必会影响到艾尔段以及（执政党）正义发展党（AKP），即使他们的基本盘相当死忠。」

6月24日大选正逢土耳其和西方关系紧绷，以及土耳其军队在叙利亚打了胜仗之际，但民调显示，经济仍是土耳其人最关心的问题。

安卡拉MAK谘询公司（MAK Consultancy）本月稍早民调显示，5400名受访者中，4成5认为土耳其最重要的议题是经济。

上月民调公司盖齐吉（Gezici）调查则显示，48.6%受访者说，经济困境是土耳其最大问题。

土耳其统计局（Turkish Statistics Office）今天也表示，土耳其人对经济的信心节节下滑：相较于4月的71.9，5月消费者信心指数来到69.9。

伊斯坦堡寇契大学（Koc University）经济学副教授德米拉普（Selva Demiralp）告诉法新社：「全球性而言，经济表现对投票行为有立即影响，因此，可观的经济损失可能影响投票行为。」（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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