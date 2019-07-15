此内容发布于2019年7月15日 上午10:50

（法新社洛杉矶14日电） 迈入50周年的动漫展（Comic-Con）下周在加州圣地牙哥登场，料有13万5000名粉丝齐聚这场全球最大型流行文化盛典，今年热议主题将是名不见经传的漫画展如何风靡世界的过程。

这项动漫展的首场活动由一名36岁失业漫画收藏家和他的5名青少年助手于1970年3月催生，不过，当时仅吸引100人前往街道上一处破旧不堪的饭店地下室参观。

当初的「金州漫画展」（Golden State Comic-Con）最初的设计是为了让粉丝能互相交流，并和他们的英雄见面，这些英雄即漫画家，而漫画在当时距离成为主流尚天差地远。

如今规模庞大的这项活动，好莱坞A咖明星诸如阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、派屈克史都华（Patrick Stewart）和「权力游戏」（Game of Thrones）卡司都是座上宾。

圣地牙哥国际动漫展（San Diego Comic Convention, SDCC）行销长格兰萨（David Glanzer）告诉法新社：「我们从没想过会有像现在这样的规模，也未曾想到我们会存在50年时间。」

圣地牙哥今年将举办一系列回顾研讨会，赞颂动漫展的风光过往。2019年圣地牙哥国际动漫展将于7月18至21日举行。

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