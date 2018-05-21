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此内容发布于2018年5月21日 下午1:05 最后更新 - 2018年5月21日 -13:05

（法新社德州圣塔菲21日电） 经过圣塔菲（Santa Fe）高中18日枪击案后，德州某些学校今天在学生收假重返校园同时，加强了安全措施。圣塔菲事件造成10人丧生，13人受伤，多半是青少年。

德州大学医学分部表示，伤者中至少有2人目前继续住院，包括情况依然严重的校警巴恩斯（John Barnes）。

德州全境今天早上10时为圣塔菲高中遇害的8名学生和2名教师默哀，今天校内有一些哀悼者聚集在代表每一名遇害者的白色木刻十字架四周。

圣塔菲学区各学校关闭到22日，当地并为心灵受到创伤的学生和家长设立了一条危机热线。

德州一向大力支持人民拥枪权力，如今家长们呼吁，在他们的子弟周末过后重返校园时，学校方面须加强安全措施。

有些学校管理人员宣布采取新措施，毗邻圣塔菲的清溪学区（Clear Creek）教育主管史密斯（Greg Smith）发出信函说，「本学年其他时间，我们会在每所学校加派警力」。

某些家长在网上论坛主张，学校应装置金属检测器；还有一所学校禁止学生背着背包到校，以防藏放武器。

其他学校则将注意学生的服装，圣塔菲枪击凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）据说是将行凶用的霰弹枪和左轮枪藏在大衣里。（译者：张佑之）

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