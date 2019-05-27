此内容发布于2019年5月27日 下午9:20

（法新社加德满都27日电） 圣母峰攻顶路近来人潮过多酿「塞车」，让多名登山客丧命，目前在医院治疗冻疮的生还者邱汉认为，为避免今年致命登山季重演，应禁止无基本技能登山客攀登这世界第一高峰。

29岁印度登山客邱汉（Ameesha Chauhan）说，尼泊尔于今年圣母峰攀登旺季发出破纪录的381张许可证，当中有数百人相关训练不足，不仅做出错误决定，也「把自己和向导雪巴人的生命置于险地」。

邱汉等了20分钟才从海拔8848公尺的圣母峰顶下撤，但许多人在塞车队伍中耽搁了数小时。

邱汉的左脚脚趾全都黑青，脸部也因冷冽天气冻伤，她在加德满都医院告诉法新社：「我看到有些没有基本技能的登山客必须完全仰赖他们的向导雪巴人。尼泊尔政府应修正申请资格标准。」

「可以拿到攀登许可的，应该只限受过训练的登山客。」邱汉进一步表示，「有些登山客丢掉性命，是因为他们自己无知，就算氧气几近耗尽，仍坚持要冒生命危险攻顶。」

本季的登山许可每张要价1.1万美元（约新台币34万元），是赤贫尼泊尔重要收入来源。

恶劣天候导致本季攀登圣母峰的时机缩短，大批登山客冒着体力透支和缺氧风险，在长长人龙中等待攻顶，过去两个多星期以来已造成10人死亡，其中一名印度裔死者攻顶后在回程遇上塞车，等了12个多小时后不幸身亡。

今年圣母峰死亡人数，是2014、2015年登山季雪崩分别酿16、18人丧生后的新高。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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