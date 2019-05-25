此内容发布于2019年5月25日 上午5:05

（法新社加德满都25日电） 世界第一高峰圣母峰再传爱尔兰和英国各一名登山客遇难，探险队主办单位今天表示，过去一周死亡人数目前增至10人。

44岁的英国登山客费雪（Robin Fisher）今天上午攻顶成功，但下坡仅150公尺后就失足丧命。

圣母峰探险队（Everest Parivar Expedition）的夏玛（Murari Sharma）告诉法新社：「我们的向导试图救他，但他很快就失去生命迹象。」

探险队在脸书（Facebook）专页证实，一名56岁的爱尔兰男子昨天上午在西藏境内的圣母峰北面丧命。

这名男子决定下山，放弃攻顶，但在海拔7000公尺的北坳（North Col）通道的帐棚内死亡。

过去一周，印度4名以及美国、奥地利、尼泊尔各有1名登山客在圣母峰遇难，另1名爱尔兰登山客在山顶附近滑倒失踪，推定已死亡。

法新社报导，本周至少4人在圣母峰登山客攻顶塞车的「死亡地带」丧命，凸显出有关单位为了赚钱猛核发登山许可证，却让游客安全出现隐忧。

尼泊尔于圣母峰攀登旺季春季发出破纪录的381张登山许可证，每张要价1万1000美元（约新台币35万元），核发对象主要是国外的登山客。（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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