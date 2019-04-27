此内容发布于2019年4月28日 上午12:05

（法新社巴黎27日电） 法国着名地标圣母院惨遭祝融肆虐后，巴黎警方今天建议周遭居民以湿布擦拭住家或办公室家俱表面，清除可能落在上头的含铅粉尘。

警方在声明中说，圣母院（Notre-Dame Cathedral）建筑架构和如今已倒塌的尖塔都含铅，化验结果显示，4月15日的毁灭性大火已将这种有毒金属微粒释出。

调查人员在圣母院周边「极小范围」地区验出铅，「尤其是在火灾发生时门户大开的建筑，让粉尘飘了进去」。

警方表示，这项威胁有限，因为通常得暴露在含铅环境多年，才会发生铅中毒。自恶火烧毁拥有850年历史的圣母院屋顶以来，并未传出铅中毒的实际案例。

声明说：「至于民宅或私人建筑，当局建议圣母院周边居民着手清理家园或营业场所和家俱及其他物品，利用湿布清除所以粉尘。」

警方还说，可能使人暴露在含铅环境的公共地区，例如圣母院周边花园皆已关闭，在铅浓度回到正常标准前不会重新开放。

法国环保运动人士戴波瓦（Robin des Bois）上周说，圣母院屋顶和尖塔约300公吨的铅在大火中烧熔。官员说，火场内部温度最高达摄氏800度。

大巴黎地区空气品质监测局（Airparif）说，火灾隔天的空污程度并未超过正常标准。

圣母院大火发生近两周后，警方拉起的封锁线仍将民众隔绝在事发地点外。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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