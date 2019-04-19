此内容发布于2019年4月20日 上午1:35

（法新社巴黎19日电） 法国艺术专家今天进入受创的巴黎圣母院（Notre Dame Cathedral），搬走所有遗留下来的画作，顾不及环团警告内部恐存有危害人体的铅污染。

法国文化部官员获准进入这座拥有850年历史的地标，展开救回艺术品的作业。消防单位官员先前已宣布，遭遇祝融之灾的圣母院结构安全，可以入内。

自从圣母院15日晚间遭逢恶火后，消防队员和工程专家便不间断地在这座脆弱不堪的地标奔波，搭起鹰架和其他木制支撑物以防止这座石造建筑倒塌。

法国文化部长里斯特（Franck Riester）今天在现场告诉记者：「已经将圣母院里的画作从火场救出，现在它们被拿下来运往安全的地方。」

里斯特也说：「今天将搬离所有的画。」他并表示对于救回大部分无价的油画，感觉「非常正向」。当中许多油画可回溯至17或18世纪。

今天救出的画作包含几幅伟大的「五月」（May）系列画作，这些是受到巴黎金匠协会委托，于1630至1707年间绘制。

这些巨幅油画最大可达3公尺乘4公尺，描绘出圣母玛利亚（Virgin Mary）生平事迹，于每年5月1日奉献给圣母院。

在消防人员检查脆弱的教堂南面顶端之际，艺术专家用具有保护作用的白色薄膜罩住画作，将它们从圣母院搬到货车上。

这些作品将被带往罗浮宫博物馆，专家会针对烟熏或水造成相对细微受损进行修复，之后会存放起来，直到它们能被归还为止。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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