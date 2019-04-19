此内容发布于2019年4月19日 上午3:05

（法新社巴黎19日综合外电报导）巴黎圣母院（Notre-Dame）惨遭祝融肆虐的几天后，大约30名店家老板在圣母院附近一间咖啡店齐聚一堂，谈论商圈停摆后的下一步该怎么走。

邻近圣母院的几间餐厅、纪念品商店、花坊和小吃市集的商圈，被居民简称为「村落」。名列联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产的巴黎圣母院15日发生大火后，这些店家的老板不得不暂停营业。

当地警方只允许居民和店家进入塞纳河上的西堤岛（Ile de la Cite），如此一来，阻断了「村落」店家赖以维生的观光人潮。西堤岛是圣母院的所在地区。

西堤岛上的花贩艾兰达（Virginie Aranda）坦言：「过去每天常有超过500名游客，现在则是门可罗雀。」

这些店家负责人今天早上在加西莫多咖啡厅（Quasimodo Cafe）聚会，然而，只有少数人对店家短期内能再度开张抱持乐观态度。加西莫多咖啡厅以法国大文豪雨果经典小说「钟楼怪人」（The Hunchback of Notre-Dame），身形佝偻的主角加西莫多（Quasimodo）命名。

从1971年摆摊至今的花贩托利埃（Betty Toullier）感叹地说：「我们恐将失去一切。」

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