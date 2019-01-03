在孩童围绕下 裴洛西宣誓就职众院议长

此内容发布于2019年1月3日 下午9:50

（法新社华盛顿3日电） 美国新科国会议员今天宣誓就职，多元化的新国会第一天就热闹欢腾，再度担任众议院议长的裴洛西（Nancy Pelosi）邀请自己的孙子和其他议员的孩子站上讲台跟她一起宣誓就职。

众院塞满434名新科议员，以及他们的数十名孩子和孙子，2楼座位也挤满了数百名宾客。

裴洛西在激烈竞争中赢得议长宝座，当被孩子们包围的裴洛西重新拿起议事槌时，民主党议员都欢呼喝彩。

哈兰（Deb Haaland）和戴维兹（Sharice Davids）为美国首批国会议员的女性原住民，她们宣誓就职后相互拥抱。

民主党重新掌控众院，终结美国总统川普对参众两院的政治束缚，但这也可能预示川普时代下政府分裂，恐面临混乱的状况。

女性和非裔新科议员人数创纪录，当中可看到美国史上最年轻的女性国会议员当选人、29岁的自由派政坛新星欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）。美国国会首度迎来两位穆斯林女性议员，包括索马利亚难民出身的欧玛（Ilhan Omar），她手持可兰经完成宣誓就职。

成功连任的印度裔民主党籍众议员克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）谈到美国多元文化特质时说：「每当国会看起来像美国时，表现就会更好。」

通常给人庄严肃穆印象的国会山庄，在每两年改选一次的新国会上任第一天气氛完全不同，以较为自由奔放的精神欢迎新科议员。

许多议员带自己的孩子来到众院，有时甚至可以看到像电影「奶爸安亲班」（Daddy Day Care）中的场景。一名男童坐在资深众议员身边，不时拿议事槌轻敲自己的脸。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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