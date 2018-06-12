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此内容发布于2018年6月12日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月12日 -06:05

（法新社马赛12日电） 法国慈善组织「地中海救援组织」（SOS Mediterranee）今天表示，目前待在地中海上救援船宝瓶座号（Aquarius）的数百名移民，将转移到义大利船上，并载往西班牙。

「地中海救援组织」9日将629名移民救上宝瓶座号，包括怀孕妇女和众多儿童。但这艘救援船周末受困在一场充满张力的僵局中，义大利和马尔他政府双双拒绝让它靠岸。

「地中海救援组织」今天在推特发文表示：「宝瓶座号不久将收到一艘义大利船只送来的补给。罗马『海上救援协调中心』（MRCC）的计画是，获救民众稍晚将转移到义大利船只，再一同开往」西班牙东岸港口瓦伦西亚（Valencia）。

最新发展源于社会党的西班牙新总理桑杰士（Pedro Sanchez）政府昨天提议，让宝瓶座号在瓦伦西亚靠岸，并强调这么做是「义务」。

义大利政府拒绝让宝瓶座号靠岸，则是极右派内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）本月上台后，首度采取的重大反移民行动。

「地中海救援组织」先前曾表示，由于天候持续恶化，他们担忧宝瓶座号可能无法顺利抵达西班牙。法国科西嘉岛当局随后也曾提议，愿意收容这批移民。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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