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此内容发布于2018年6月15日 上午3:05 最后更新 - 2018年6月15日 -03:05

（法新社罗马14日电） 义大利极右派内政部长萨尔维尼今天暗示，义国船队护送前往西班牙的救援船宝瓶座号，船上数百位移民是进行「邮轮旅游」。非政府组织则谴责，宝瓶座号困境象徵欧洲联盟的失败。

义大利和马尔他政府上周末互踢皮球，双双拒绝让宝瓶座号（Aquarius）靠岸。随后宝瓶座号由2艘义国船只护送，准备横渡地中海，将船上629位被救起的移民运往西班牙的瓦伦西亚（Valencia）。

不过，由于风浪太大，宝瓶座号船队今天被迫绕道而行。法国慈善团体「地中海救援组织」（SOS-Mediterranee）在推特表示，引导宝瓶座号的义大利海岸防卫队船只决定带领船队，沿着义国萨丁尼亚岛东部海岸向北航行，以避开4公尺高的浪和时速65公里的强风。

「地中海救援组织」表示，这么做是为了「保护船上移民不致因难以忍受的恶劣天气而受伤害，这些人已因惊吓和晕船而精疲力竭。」

然而，当记者今天询问萨尔维尼（Matteo Salvini），宝瓶座号是否将成功抵达西班牙，他回答：「当然会。现在又不是他们能决定想从哪里开始和结束这段邮轮旅游。」他又说：「我预期他们可以在16日顺利抵达。」

待在宝瓶座号上的「无国界医生组织」（MSF）协调人员维马（Aloys Vimard）在推特写道：「船上大多数人躺在地上，包括怀孕女性、哺乳母亲、婴孩、晒伤患者和几乎溺毙的人。」

「无国界医生组织」表示，船上大多数移民来自非洲，其他人则来自阿富汗、巴基斯坦和孟加拉。

「无国界医生组织」西班牙分部主任诺盖拉（David Noguera）则谴责欧洲联盟（EU）协调不力。他在巴塞隆纳接受法新社电话访问时表示：「宝瓶座号绕道而行，显然象徵欧盟和欧洲国家政府矛盾政策的失败。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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