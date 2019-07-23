此内容发布于2019年7月23日 上午3:05

（法新社巴黎22日电） 法国总统马克宏今天表示，欧洲国家针对地中海难民安置计画的讨论有所斩获，目前已有8个国家同意这项计画。然而，义大利内政部长萨尔维尼强烈抨击这项计画。

对于如何处理数以千计仍试图穿越地中海前往欧洲的难民，引发部分欧洲国家强烈反弹。罗马当局表示，难民问题义大利首当其冲，欧洲盟国几乎没有帮到忙。

今天在法国主持的会议上，欧洲国家就如何有效安置地中海获救移民达成初步协议。

马克宏（Emmanuel Macron）说，已有14个国家同意这项计画，其中8个国家愿意积极配合。马克宏办公室表示，这8国分别是法国、德国、芬兰、卢森堡、葡萄牙、立陶宛、克罗埃西亚及爱尔兰。至于其余6国，则未多作说明。

萨尔维尼（Matteo Salvini）批评这项协议不啻是要求义大利「继续作为欧洲的难民营」。

痛批巴黎会议后，萨尔维尼还说义大利「不听命于人，也非伙伴，马克宏若想讨论移民议题，就来罗马」。

人道救援组织过去曾抨击欧洲将救援船只入罪的作法。海上人道组织SOS 地中海（SOS Mediterranea）的佩纳德（Frederic Penard）在巴黎记者会上说，欧洲国家的「一切作法都是想吓阻，不让船只做他们的工作」。

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