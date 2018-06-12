下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月12日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月12日 -23:50

（法新社洛杉矶12日电） 职业美式足球联盟NFL前球星布希（Reggie Bush）谴责球场设计不良，造成他2015年膝盖受伤，怒告主场球队。法院今天判洛杉矶公羊队要赔1245万美元（约新台币3.7亿元）。

布希2015年效力旧金山49人队时，到公羊队之前位在圣路易市的爱德华琼斯巨蛋（Edward Jones Dome）作客，因为在场边水泥地上滑倒，造成膝盖半月板软骨撕裂，2016年向法院提告。

布希形容滑倒的地方是「死亡水泥圈」，指控公羊队，放任这样的危险因子存在球场边。

伤势不但使得布希2015年球季报销，他控诉说，原本2016年要与水牛城比尔队签下丰厚合约也因此泡汤。2016年成了他生涯最后一季，去年12月宣告退休。

圣路易市法院陪审团认定，公羊队须付一笔495万美元赔偿金加上一笔750万美元惩罚性损害赔偿金。

布希受伤前一周，克里夫兰布朗队的四分卫麦考恩（Josh McCown）也才在同一块水泥地伤到肩膀。布希的律师克罗宁（Tim Cronin）说，他的当事人因为受伤而丧失收入能力。

克罗宁说：「瑞吉（布希）失去了在最爱的球场上比赛能力，也失去了他努力一辈子所追求的一纸合约。」

Neuer Inhalt Horizontal Line