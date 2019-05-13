（法新社坎城13日电） 坎城影展明天登场，今年影展将放映数部由摇滚音乐明星演出、或者与他们生平有关的电影。

开幕电影「丧尸死不完」（The Dead Don't Die）的演出阵容就不乏第一线音乐家，包括汤姆威兹（Tom Waits）和饰演狂暴丧尸的伊吉帕普（Iggy Pop），以及流行乐小天后席琳娜（Selena Gomez）和嘻哈团体「武当帮」（Wu-Tang Clan）领导者饶舌歌手RZA等。

「丧尸死不完」一片导演吉姆贾木许（Jim Jarmusch）拍片之余也作曲，而领衔主演的亚当崔佛（Adam Driver）和比尔墨瑞（Bill Murray）也颇具音乐天分，比尔墨瑞甚至曾在2017年以歌手身分和室内交响乐团在北美地区巡回演出。

此外，坎城还将全球首映艾尔顿强（Elton John）的传记电影「火箭人」（Rocketman），音乐家本人则承诺届时会搬平台钢琴到坎城十字大道（Croisette）演出。

据信「火箭人」将呈现艾尔顿强充满性爱和毒品的生活；由于皇后乐团（Queen）传记电影「波西米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody）目前已在全球创下超过9亿美元的票房，电影老板对最新一部与摇滚音乐家生平有关的电影「火箭人」，可谓摩拳擦掌等着喜孜孜数钞票。

发行商还有专属机会在影展观赏以传奇摇滚乐团「齐柏林飞船」（Led Zeppelin）为主角的纪录片试映，这是第一部获乐团正式授权拍摄的纪录片。

除了音乐人参与演出或与音乐人创作及生平有关的电影，摇滚乐团U2主唱波诺（Bono）预料也会现身坎城影展，为纪录片5B站台。5B的拍摄主题是位于旧金山综合医院、美国第一个为爱滋病患提供医疗服务的病房。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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