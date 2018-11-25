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此内容发布于2018年11月25日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月25日 -21:05

（法新社洛杉矶25日电） 美国加州消防当局今天表示，加州史上最致命且最具破坏性的坎普大火（Camp Fire）延烧逾2个星期，造成87死249失踪，火势终于在消防人员努力下受到全面控制。

加州森林防火厅（Cal Fire）在推特（Twitter）发布最新公告：「#坎普大火…现在百分之百被控制住了。」

11月8日开始延烧的坎普大火已造成87人丧命，失踪人数则从23日的474人，大幅下修至目前的249人。

坎普大火的焚烧面积达到15万3336英亩，并烧毁近1万4000间民房和数百栋其他类型建筑物。

火场在过去几天降下大雨，虽然有助于扑灭剩余火势，但也让救难人员搜寻遗体更为困难。

坎普大火是近几周来侵袭加州的第2场大型野火，洛杉矶附近马利布地区（Malibu）发生的「伍尔西大火」（Woolsey Fire）则造成3人丧命。

坎普野火形成的滚滚浓烟，迫使旧金山部分学校在本月稍早停课，且必须关闭着名的市区缆车和恶魔岛（Alcatraz Island）。

加州州长布朗（Jerry Brown）曾警告，受到全球暖化影响，预计加州可能会发生越来越多大型野火。

在宣布完全控制坎普大火火势之前，加州当局已开始让居民返回部分受灾最严重的地区，以查看他们住家的毁损状况。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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