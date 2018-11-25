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此内容发布于2018年11月25日 下午3:50 最后更新 - 2018年11月25日 -15:50

（法新社埃及勒克索24日电） 埃及今天宣布，在南部城市勒克索新发现一座古墓、石棺以及千件陪葬物品，地点在古代底比斯王朝的阿萨西夫贵族墓区；考古学家还发现石棺中有具女性木乃伊保存良好。

古物部长安纳尼（Khaled al-Anani）在哈特谢普苏特女王庙（Queen Hatshepsut）前举行的仪式宣布，法国和埃及考古学家发现了「一座新的古墓，…有着非常美的绘画」。

阿萨西夫（Al-Assasif）墓区位于国王谷与王后谷之间，这里是古代贵族与法老王亲信大臣的埋葬处。

新发现的这座古墓里有石棺、雕像，以及约1000件巫沙布提俑（Ushabtis），这是以木料、彩陶和黏土制成的小型陪葬人俑。古墓的年代可回溯到第11王朝和第12王朝的「中王国时期」（Middle Kingdom）。

安纳尼在记者会中表示，法国东方考古学会（IFAO ）和史特拉斯堡大学（University of Strasbourg）考古学家也发现两具石棺，可回溯到第18王朝。

根据古物部声明，其中一座石棺中的女性木乃伊「保存良好」，名叫苏雅（Thuya）。

不过，古物部发言人阿瑞夫（Nevine Aref）稍后告诉媒体记者，这具木乃伊的确切身分仍在查证中。

尽管埃及常被批评不重视古物，且缺乏科学严谨研究，但当局仍不时高调宣布考古新发现。埃及的考古遗址对外国观光客是一大吸引力，特别是勒克索（Luxor）的遗址。

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