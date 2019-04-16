（法新社开罗16日电） 埃及国会预计今天就宪法修正案进行投票，内容包括延长总统任期。由于多数国会议员是现任总统塞西的支持者，修宪案一旦通过，这位前军事首领可能继续统治埃及直到2030年。

一群支持塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的埃及国会议员最先在2月提出修宪案，经过国会若干回合辩论后，最新版本本周诞生，其中包括修改宪法第140条，将总统任期由目前的4年延长为6年。塞西现有任期原定2022年届满。

修宪案还允许塞西再度连任，若他又赢得6年任期，便可能在位直到2030年。

埃及前任民选总统穆希（Mohamed Morsi）因遭民众大规模抗议，2013年被塞西领导的军方推翻。塞西2014年首度当选埃及总统，去年3月赢得连任，当时在几乎无对手的情况下，他的得票率逾97%。

不过，自从塞西推翻穆希后，埃及政府便因积极打压政治对手和异己，而经常遭到国际人权团体强烈批评。埃及当局已监禁数以千计的穆希支持者及自由派和非宗教活跃人士，包括一位知名部落客和数名演员、歌手及记者。

延长塞西任期的修宪案推手之一、埃及国会议员阿布-哈迈德（Mohamed Abu-Hamed）则坚称，修宪有其必要性。他说：「2014年的宪法，是在艰困的特殊环境下制定的。」

因长年担任苏丹总统的巴席尔（Omar al-Bashir）遭推翻，加上利比亚的冲突情势升温，埃及邻国动乱频传。有鉴于此，阿布-哈迈德称赞塞西是「采取重要政治、经济和安全措施」的国家领导人，而「他的改革行动必须延续下去」。

但「人权观察」（Human Rights Watch）上周警告，由于修宪案还扩大埃及军方的政治权力，并授予总统司法控制权，因此形同「将威权主义制度化」。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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