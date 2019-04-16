此内容发布于2019年4月17日 上午12:05

（法新社开罗16日电） 埃及国营媒体报导，埃及国会今天以压倒性票数通过宪法修正案，让将领出身的总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）持续掌权到2030年。

国会议员也支持对宪法的其他全面性改革，包括让军方拥有更多政坛影响力，以及给予塞西更多的司法制度控制权。修正案将付诸公投决定，明天将宣布公投日期。

埃及国营媒体「金字塔报」（Al-Ahram）网站与尼罗河电视台（Nile TV）报导：「总统现任任期将在他2018年就职总统那天的6年后结束。他可以连任另一个（6年）任期。」

根据金字塔报，国会议长阿尔（Ali Abdel Aal）说，有531名国会议员投票支持修正案，22人反对。

埃及2013年发生反对穆希（Mohamed Morsi）统治的大规模抗议后，塞西率领军队推翻民选总统穆希。

塞西2014年赢得第一任总统任期，在几乎没有对手挑战之下，2018年3月以超过97%选票获得连任。

人权团体批评塞西政府打压政治反对者。但推动宪法修正案以让塞西掌权的国会议员哈迈德（Mohamed Abu Hamed）坚持，为了让塞西完成政治与经济改革，这些改变是必要之举。

他告诉法新社：「2014年宪法是在严峻的特殊情况下制定。」

哈迈德赞扬塞西是对政治、经济与安全采取重要措施的总统，在邻国陷入动荡不安之际，必须让他持续进行改革。

非洲国家阿尔及利亚与苏丹长年统治的总统都遭到罢黜，利比亚冲突局势也持续升温。哈迈德又说，让塞西持续掌权反映了「人民意愿」。

在国会议员辩论拟议的修宪案时，本身为演员的着名异议人士纳加（Khald Abol Naga）和瓦基德（Amr Waked）称这些修正案是为了让塞西掌权。

瓦基德在人权团体于日内瓦召开的记者会上说：「这些修正案将把我们带回中世纪的独裁统治时代。」

国际特赦组织（Amnesty International）表示，埃及国会通过这些修正案，完全「漠视人权」。

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