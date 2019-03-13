此内容发布于2019年3月13日 上午10:35

（法新社开罗13日电） 衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）一架客机周末坠毁造成机上157人全数罹难后，埃及今天表示，将禁止所有美国波音公司（Boeing Co.）737 MAX系列客机进入空域。

埃及民航局表示，禁止波音737 MAX系列客机在埃及机场「起飞和降落」，或「穿越」空域。

埃及民航局发表声明说：「民航局采取这项必要预防措施，以确保旅客安全。」

衣索比亚航空公司一架新的波音737 MAX 8客机10日由阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）飞往奈洛比（Nairobi），起飞几分钟后坠毁，机上人员全数罹难，其中有6名埃及人。

埃及外交部正与衣索比亚当局联系，安排罹难旅客尸块运送回国。

埃及追随科威特、阿曼、阿拉伯联合大公国和欧盟航空安全局脚步，对波音737 MAX系列客机发布类似禁令。

塞尔维亚和纽西兰等国今天也宣布波音737 MAX禁飞令。

美国迄今仍拒绝停飞此型客机。

根据今年1月的官方数据，埃及境内机场2017年迎送约3000万人次旅客。

埃及民航局表示，国营埃及航空（Egypt Air）旗下机队并无波音737 MAX，也没有打算购入这款客机。

全球约有370架波音737 MAX正在服役。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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