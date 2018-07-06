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此内容发布于2018年7月6日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月6日 -23:50

（法新社巴黎6日电） 法国调查人员今天表示，2016年埃及航空（EgyptAir）MS804班机坠机，夺走机上66条人命，起因可能是驾驶舱失火，与埃及当局声称在罹难者遗体上发现爆裂物残迹的说法矛盾。

法国航空事故调查局（BEA）表示，从黑盒子搜集的资料指出，「飞机飞在巡航高度时，驾驶舱爆发火灾，火势迅速蔓延，导致飞机失控。」

这架空中巴士（Airbus）A230客机2016年5月19日由巴黎飞往开罗时，坠毁于地中海东南部，造成66人死亡，包括40名埃及乘客及15名法国乘客。

法国调查人员一直倾向认为坠机的原因是机械故障，并表示他们不相信手机或平板引起火灾的说法。

但埃及官方调查机构声称，他们在罹难者尸体中发现爆裂物痕迹，认为飞机是遭炸弹击落。

法国航空事故调查局表示，从驾驶舱语音记录器中可以听到机舱人员在讨论火势，飞机的机载通讯定址与回报系统（ACARS）有机舱出现烟雾的讯息。

航空事故调查局表示，他们仍在等待埃及的完整调查报告，了解为何两国有不同的推论。（实习编译：曾瀚平/核稿：张晓雯）

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