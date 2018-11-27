下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月28日 上午12:35 最后更新 - 2018年11月28日 -00:35

（法新社香港28日电） 中国研究人员贺建奎在宣布创造出世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿后，掀起不小震撼，各界现在屏息等着听他在国际峰会中，针对基因编辑的道德原则及安全标准发表一己之见。

贺建奎先前在上传影音平台YouTube的影片中表示，一对名为露露和娜娜的基因编辑（gene editing）双胞胎已于几周前在中国出生，这对双胞胎的基因经过修改，出生后即能天然抵抗感爱滋病毒（HIV）。

若贺建奎所言为真，这对双胞胎便是世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿，科学界对此展开激辩，许多人忧心验证数据不足，也有人质疑对健康胚胎及孩童进行基因编辑的做法。

第2届国际人类基因组编辑峰会昨天在香港开幕时，主办单位似乎未留意到贺建奎引起热议的研究结果。

生物学家暨峰会主席巴蒂摩（David Baltimore）在会场场边表示，他「不清楚（贺建奎）是否值得信赖」，并说：「我还没读过相关研究，我不知道他打算做出何种主张。」

其他峰会主讲人也成媒体包围的对象。

墨尔本大学基因医学主任克利斯托杜洛（John Christodoulou）表示，贺建奎的研究似乎「规避了例常的道德监管程序」。

他说：「但如果他所做的是编辑人类胚胎，并让胚胎成长出生…恐有风险引发所谓的脱靶效应（off-target effects）。」

「除了我们希望编辑的基因外，这项技术可能造成别处出现突变或染色体断裂。」

英国萨塞克斯大学（Sussex University）学者佛克纳（Margaret Sleeboom-Faulkner）表示：「确保它不应当作规范发生，才是明智。」

基因编辑有潜力解决遗传性疾病，但仍极具争议性，因为编辑所致的改变将传递给后代，最终还可能影响整个基因库。

贺建奎排定今天参加小组讨论会，明天针对基因编辑的道德原则及安全标准发表演说。

Neuer Inhalt Horizontal Line