此内容发布于2019年6月14日 上午12:05

（法新社基督城14日电） 被控在纽西兰基督城（Christchurch）清真寺杀害51名穆斯林的男子，今天拒绝承认谋杀和恐怖主义等所有罪名。他也承诺接受明年的开庭审讯。

在奥克兰最高警备监狱和基督城高等法院的影音连结中，枪手塔伦（Brenton Tarrant）不发一语地坐着，他的律师泰特（Shane Tait）向法官申辩「所有指控都无罪」。

自称白人至上主义者的塔伦，3月15日在基督城犯下残暴罪行后，被控51项谋杀罪和40项谋杀未遂罪，以及一项进行恐怖主义行动罪名。

28岁的塔伦当时利用周五祈祷期间，开枪扫射基督城努尔清真寺（Al Noor）的信徒，再到城郊地区的林伍德清真寺（Linwood）进行大屠杀，同时在他的社群媒体直播行凶过程。

法院日前获悉评估结果，塔伦的精神状态适合接受这起纽西兰近代史上最严重屠杀事件的审判。

法官曼德尔（Cameron Mander）在聆讯结束后不久发出声明表示：「任何有关被告是否适合辩护、向律师说明和接受审讯的问题毫无疑虑。不需要另开一场判断他是否适合受审聆讯。」

大约80名幸存者和受害者亲属挤满法庭的走廊，欲目睹塔伦一眼。

塔伦在聆讯期间穿着灰色的圆领针织衫，他有时还会露出诡异的微笑。

法官曼德尔将开庭审讯日期定在明年的5月4日，塔伦的律师泰特表示，预计审理时间至少6周。

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