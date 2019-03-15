此内容发布于2019年3月15日 上午3:05

（法新社纽西兰基督城15日电） 纽西兰基督城的两座清真寺今天遭到屠杀式攻击，已知至少造成49人丧生，总理阿尔登形容这是纽西兰历来「最黑暗的一天」，居人口少数的穆斯林社群更是大受震惊。

纽西兰多数民众希望族群多元化，以下是这个南太平洋国家穆斯林少数族群的概况：

●人口

纽西兰2013年进行最近一次人口普查时，境内只有4万6000名穆斯林，占总人口仅1%。根据纽西兰统计局的数据，2006年至2013年间，自认是穆斯林的人数增加28%，而全部穆斯林中只有略超过1/4是在纽西兰出生。

纽西兰的穆斯林中有许多是由其他宗教改信伊斯兰教，他们拥有本地或欧洲族裔背景。

基督城（Christchurch）的清真寺今天遭到攻击后，总理阿尔登（Jacinda Ardern）力图安抚穆斯林，她说：「我们的国家很骄傲有超过200个族群，以及160种语言。虽然族群多样，但我们有共同的价值。」

●融合

基督城攻击事件后，纽西兰伊斯兰协会（Islamic Associations of New Zealand）主席法鲁克（Mustafa Farouk）强调，纽西兰的穆斯林社群一向很有安全感。

他告诉纽西兰电视台（TVNZ），穆斯林都觉得「我们生活在在世界最安全的国家，从来没想到会发生这种事」。

他又说：「穆斯林在纽西兰生活了上百年，从来没有发生过这种事，因此这完全不会影响我们对纽西兰的感觉。」

威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）的跨文化研究中心（Centre for Applied Cross-cultural Research ）2010年曾发布报告说，研究显示，穆斯林社群的年轻人「对纽西兰的生活适应良好」，与毛利人（Maori）和欧洲人的同辈相较享有更正面的成果。

●态度

不过，纽西兰的穆斯林社群也面临一些挑战。跨文化研究中心发现，纽西兰人对穆斯林移民的看法「比较不好」。

根据这个中心，来自巴基斯坦和印尼等穆斯林占人口多数国家的移民，与来自中国与菲律宾等其他亚洲国家的移民相较，面临比较负面的态度。

「纽西兰前锋报」（New Zealand Herald）2015年调查发现，穆斯林整体而言虽比其他宗教团体的成员较合乎资格，求职时却较难以找到工作。

●紧张

纽西兰穆斯林社群近年的主要重大事件之一，是2006年时报纸和电视台纷纷出现被穆斯林视为亵渎先知的漫画，此事引发穆斯林愤慨，并出现抗议示威，包括最大城市奥克兰一场吸引数百人参与的示威。

当时的总理克拉克（Helen Clark）虽捍卫媒体选择刊登内容的权利，但也批评它们的决定「有欠思考」和「无端生事」。他今天表示，基督城清真寺屠杀事件是「可憎的仇恨犯罪」。

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