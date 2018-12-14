基辅近郊住宅区惊传气爆 灾民瓦砾堆下待援

此内容发布于2018年12月14日 上午6:35

（法新社基辅14日电） 距乌克兰首都基辅不远的法斯提夫（Fastiv）今天惊传住宅区瓦斯爆炸，官员表示至少有1人受伤，瓦砾堆下可能还有数人正待救援。

乌克兰紧急事务局表示，基辅以西的法斯提夫一栋5层楼住宅，在当地早上9时发生气爆。爆炸对3到5楼造成破坏，救难人员目前已抵达灾害现场。

紧急事务局网站上的照片显示，这栋住宅的转角处全毁，数名住户的阳台面目全非，雪地上布满瓦砾碎片。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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