打印 基辅近郊住宅区惊传气爆 灾民瓦砾堆下待援 此内容发布于2018年12月14日 上午6:35 最后更新 - 2018年12月14日 -06:35 （法新社基辅14日电） 距乌克兰首都基辅不远的法斯提夫（Fastiv）今天惊传住宅区瓦斯爆炸，官员表示至少有1人受伤，瓦砾堆下可能还有数人正待救援。 乌克兰紧急事务局表示，基辅以西的法斯提夫一栋5层楼住宅，在当地早上9时发生气爆。爆炸对3到5楼造成破坏，救难人员目前已抵达灾害现场。 紧急事务局网站上的照片显示，这栋住宅的转角处全毁，数名住户的阳台面目全非，雪地上布满瓦砾碎片。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷） Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体