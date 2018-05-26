下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月27日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月27日 -01:35

（法新社都柏林26日电） 爱尔兰举行堕胎合法化公投，赞成解禁的一方获得压倒性胜利。爱尔兰总理瓦拉德卡说，爱尔兰终于摆脱长达数十年的污名和耻辱，群众激情地拥抱、庆祝、歌唱和欢呼。

数以千计人涌入正式宣布公投结果的都柏林城堡（Dublin Castle）庭院，反覆呼喊支持口号。

65岁的席尔兹（Eileen Shields）说：「太好了，太好了，今天真的太棒了！」

公投结果出炉时，群众爆出欢呼声，接着开香槟庆祝。穿戴印有「解禁」和「支持」字样上衣和徽章的男男女女挥舞着爱尔兰国旗，以及印有「谢谢你」和爱心图案的标语牌。

64岁的克兰西（Stasia Clancy）落泪表示：「这就像是过去100年的压制和压抑在一瞬间爆炸。」

40岁的护理师鲍维（Ruth Bowie）在都柏林中央计票中心哭着说：「当我得知我的宝宝无法在子宫外存活，我必须离开自己的国家，才能得到所需的照护。我一再述说自己的故事，只希望有朝一日能解除宪法对堕胎的限制，这一天终于来了。」

25日公投最终结果显示，66.4%选民支持解禁，33.6%反对。

约有142万9981人投下赞成票；投票率为64%。

在40个选区当中，都柏林湾南（Dublin Bay South）支持解除堕胎禁令比例高达78%，乡村地区的多尼哥（Donegal）则是唯一反对解禁的选区，有52%选民投下反对票。

瓦拉德卡（Leo Varadkar）说，希望这项法律在今年底前生效，卫生部长哈里斯（Simon Harris）告诉法新社，内阁将于29日召开会议，批准起草立法。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line