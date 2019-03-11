此内容发布于2019年3月11日 上午9:05

（法新社伊斯兰马巴德11日电） 一本新出版的传记指出，塔利班民兵（Taliban）已故创始人欧玛（Mullah Omar）曾藏身美军驻阿富汗基地附近多年，距离步行可及，这凸显美国情报单位犯下的尴尬失误。

华盛顿当局原本认为这位难以捉摸的独眼塔利班领导人已逃往巴基斯坦，但根据这本最新的传记，事实上，欧玛在2013年过世之前，他的住处距离故乡扎布尔省（Zabul）的一座美军前进作战基地只有3英里。

荷兰记者达姆（Bette Dam）的这本传记「搜寻大敌」（Searching for an Enemy，暂译）揭露，欧玛的生活如同隐士一般，拒绝家人来访，笔记本中草草记下的文句更是使用想像出来的语言。

达姆花了超过5年的时间钻研这本笔记，也访问了欧玛的保镳欧马利（Jabbar Omari）。在塔利班政权垮台之后，他一直藏匿和保护欧玛。

书中指出，欧玛在傍晚会听英国广播公司（BBC）普什图语新闻节目，但即使是得知盖达组织（Al-Qaeda ）领导人宾拉登（Osama Bin Laden）的死讯时，也不太评论外界局势的发展。

达姆在书中写到，2001年的911恐怖攻击事件导致塔利班政权瓦解，美国当时为了寻找欧玛下落，悬赏1000万美元，而他躲进了扎布尔省首府卡拉特（Qalat）的一处楼群里。

尽管没有人告诉欧玛的邻家他真正的身分，欧玛仍有2度差点被美军发现。

美国在2014年开始兴建拉格曼前进作战基地（FOB Lagman），距离欧玛栖身之地只有数百公尺，因此他决定搬到其他地方。

迁居至第2个处所后，五角大厦（Pentagon）又在附近建造金钢狼前进作战基地（FOB Wolverine），基地内驻有千名美军，美国与英国特种部队有时也会驻守在此。

尽管欧玛担心被捕，但他不敢再任意迁居，因此他鲜少在外活动，当美国军机飞过上空时，他经常躲进坑道内。

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