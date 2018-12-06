塔利班扬言碎尸万段 阿富汗梅西童举家逃离家园

此内容发布于2018年12月6日 上午7:35

（法新社喀布尔6日电） 阿富汗7岁男童阿玛迪热爱阿根廷足球巨星梅西，2016年圆梦与偶像会面名闻全球后，现在生活却深陷噩梦；塔利班游击队扬言，倘若抓到他要「将他碎尸万段」，全家被迫逃离家园。

塔利班（Taliban）对先前安全的加兹尼省（Ghazni）发动攻势后，阿玛迪（Murtaza Ahmadi）和家人11月逃离家园，和其他数以百计逃避战祸的乡亲一样流离失所。

阿玛迪一家现在和其他数以千计离乡背井的人一样，在首都喀布尔（Kabul）讨生活，但全家都担心，塔利班会找到有名气的阿玛迪。

当阿玛迪家人得知塔利班在寻找阿玛迪时，他们感到恐惧。

阿玛迪母亲眼神充满害怕地说：「（他们）放话说，倘若抓到他（阿玛迪），要将他碎尸万段。」

她表示，阿玛迪的名气加深全家的恐惧。

她说：「地方强人打电话来说：『你们很有钱，把梅西给的钱拿出来，否则我们就绑走你的儿子。』」

阿玛迪2016年身穿自制梅西球衣的照片在网路上爆红。这件塑胶袋制作的蓝白条纹球衣，背后用签字笔仔细地写上梅西（Lionel Messi）的名字和号码10号。

这张照片在网路疯传，因而吸引梅西注意，同年，阿玛迪在卡达与他的偶像会面。

身为联合国儿童基金会（UNICEF）亲善大使的梅西还送阿玛迪签名球衣和一个足球。（译者：叶俐纬/核稿：林治平）

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