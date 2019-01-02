塔利班攻击北部省 阿富汗安全部队逾20死

此内容发布于2019年1月2日 上午5:05

（法新社喀布尔1日电） 阿富汗一名官员今天表示，塔利班（Taliban）分子同时突袭北部沙利普省首府和邻县，造成20多名安全部队人员丧生。

数百名激进分子守在沙利普市（Sar-e Pul）外，省长发言人艾马尼（Zabihullah Amani）表示，倘若外援没有增加，全市恐会落入塔利班之手。

塔利班已加强攻击各地安全部队，军警殉职人数创纪录，加上美国先前表示可能裁军，使得美国主导终结阿富汗17年冲突的行动复杂化。

艾马尼告诉法新社：「敌方仍在城外集结部队。我们已部署全市所有可用人力，但目前外援尚未到来。城内民众非常担心。」

塔利班昨晚对沙利普市和邻县沙雅（Sayad）发动攻击，艾马尼表示，攻击目的是掌控市郊多座油井。

艾马尼表示，至少21名地方人员丧生，包括警察和情报人员，另有23人受伤。他说：「他们过去多次攻击这座城市，但这次威胁更为严重。」

不具名安全人员告诉法新社，地方人员死亡人数在15到20人。位于喀布尔的内政部副发言人拉希米（Nasrat Rahimi）证实有死伤，但没提供细节。他说已增派人手到沙利普市，但毋须担心沙利普市可能落入塔利班手中。

塔利班证实发动攻击，宣称他们的战士已攻下3个检查站，并造成50名安全部队人员死伤。

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