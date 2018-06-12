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此内容发布于2018年6月12日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月12日 -03:50

（法新社雪梨12日电） 澳洲海洋搜救机构的栅栏上，被人发现高挂一颗塞满菸头和海洋垃圾的鲨鱼头，不少人在社群媒体上批评这起可怕事件。

新南威尔斯海洋搜救队（Marine Rescue NSW）壳港（Shellharbour）志工10日上午抵达岗位时，发现外头栏杆有尖吻鲭鲨（mako shark）头部。壳港位在雪梨南方约100公里。

地区作业经理密契尔（Bruce Mitchell）告诉法新社，这是「我头一次听闻这种事件」，他进一步表示，这颗鲨鱼头看似相当新鲜，可能于9日捕获。

密契尔说：「抓到这只鲨鱼的人将它带回（船用）斜坡道并清理干净，将头部切下。」他表示，整只鲨鱼体重将约70公斤。

「也许有人（其他人）晚上来这里，发现它，认为这很有趣。这是一个可能性。」

密契尔表示，在紧急事件和其他情况下帮助船员的海洋搜救队，并未收到任何威胁，也未向警方通报这起事件。

海洋搜救队在脸书（Facebook）和推特（Twitter）贴上鲨鱼头照片并表示，这起事件是「对牺牲自己时间在海上救生志工的一记沉重打击」。

一名脸书评论者写道：「有人有一种令人毛骨悚然的幽默感。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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