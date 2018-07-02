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此内容发布于2018年7月3日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月3日 -01:20

（法新社里斯本2日电） 葡萄牙首都里斯本停车位难寻，市民也饱受塞车之苦，市议会却传出给予美国流行乐坛天后玛丹娜特殊待遇，让她得以在这个拥塞城市停放车队，激怒里斯本政治光谱各端。

葡萄牙周报「快报」（Weekly Expresso）率先揭露里斯本市议会与玛丹娜签订合约的消息，「娜姊」玛丹娜因此获准于塔古斯河畔（Tagus river）的住处「宫殿」旁，租用至多可容纳15辆车的停车场。

极左派政党左翼联盟（Left Block）呼吁当局考量市民困境，「负责任地」处理停车问题。左翼联盟为由社会党（Socialist）领军的葡萄牙联合政府执政伙伴。

中间派主要在野党社会民主党（PSD）也表示想知道「市长同意通融的原因」。

另一个中间派政党民众党（CDS）则指控里斯本市市长麦迪纳（Fernando Medina）「利用文物资产达成一己之私」。

民众党表示：「里斯本市并非麦迪纳所有。」

市政厅今天决定公布与玛丹娜的合约内容，并表示是以「避免让狭窄繁忙的道路出现交通阻塞」的基础拟约。

根据1月签署的合约，玛丹娜以每月720欧元承租这块用地，但合约不含附近的宫殿租赁。这栋宫殿将作为东帝汶新大使馆，目前处于商讨阶段。

若东帝汶取得宫殿使用权，玛丹娜的合约亦随之终止。

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