此内容发布于2019年6月21日 上午2:05

（法新社墨西哥塔帕珠拉20日电） 墨西哥今天启动中美洲经济发展计画，希望减缓此区为逃离贫穷与暴力的移民潮。墨西哥先行金援萨尔瓦多3000万美元。

墨西哥将分批提供中美洲发展经费，金额将达1000 亿美元。墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）盼抛砖引玉，不仅墨西哥伸援，国际社会也能响应，尤其是美国。

罗培兹欧布拉多一直试图说服川普，唯有推动发展才能有效遏止中美洲移民潮，但显然川普更关心的是施压墨西哥，要求加强边境管制，并让移民留在墨西哥。

罗培兹欧布拉多前往墨西哥南部边境与萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）签署协议，以投资森林复育计画，目的是提供更多就业机会，同时也保护环境。

罗培兹欧布拉多在邻近瓜地马拉的边境城镇塔帕珠拉（Tapachula）举行的活动上说：「没有人会自愿离开自己的家乡，他们离开都是因为不得已。」

罗培兹欧布拉多5月提出一项十年计画，以每年100 亿美元的预算来资助中美洲的基础建设与投资计画，部分人士形容是墨西哥与中美洲版的「马歇尔计画」（Marshall Plan）。

这个计画目标是解决中美洲长期贫穷与帮派犯罪猖獗问题，让数以万计民众别再离乡背井前往美国谋生。

美国官员5月在南部边境拘留约14万4000名移民，比4月多32%。川普当时扬言对所有墨西哥输美商品加徵关税，以逼迫墨西哥承诺尽速采取行动减缓移民潮。（实习编译：黄靖贻/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram