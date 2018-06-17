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此内容发布于2018年6月18日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月18日 -00:35

（法新社墨西哥市18日电） 墨西哥的雷柏沙曼小学9个月前在强震中倒塌，19名罹难孩童与7名罹难成人的家属盼为失去的挚爱伸张正义。

此事在墨西哥7月1日大选前蒙上政治色彩，部分家属对地方有关当局提出刑事指控，宣称雷柏沙曼（Rebsamen）小学劣质建筑背后存在贪腐问题。

他们希望面临调查的主要人物是薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）。她是墨西哥市长选举主要候选人，是左派总统候选人罗培兹（Andres Manuel Lopez Obrador）亲密盟友。去年9月发生强震时，薛恩鲍姆是首都墨西哥市特拉潘区（Tlalpan）高官。

根据专家，特拉潘区授予这所学校业主的施工许可有问题，让她在楼顶为自己建造公寓，导致建筑结构不稳定。业主目前正在逃避法律责任。

薛恩鲍姆强烈拒绝为学校倒塌负责。她没有回应法新社访问要求。

医师罗德里格斯（Mireya Rodriguez）失去7岁爱女，她要求调查那些负责核发学校建筑许可的有关当局。她说：「他们的失职杀了我们的孩子。」

她丈夫也说：「即使薛恩鲍姆当选市长，有朝一日她得面对法官。墨西哥要真是民主国家，这些官员早就辞职并且出面。」

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