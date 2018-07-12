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此内容发布于2018年7月12日 上午6:50 最后更新 - 2018年7月12日 -06:50

（法新社墨西哥市12日电） 墨西哥总统当选人罗培兹欧布拉多昨天公布立法议程，其中包含罕见的计画，让人民能透过期中公投罢免总统。

选务当局确定选举结果，罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所属国家复兴运动党（Morena）带领的联盟于参、众两院取得绝对多数席次后，这位反建制的左翼总统当选人隔天宣布12点声明，承诺打击贪腐及犯罪，要替贪污腐败及犯罪猖獗的墨西哥带来「真正的改变」。

人称AMLO的罗培兹欧布拉多特别提议，他将在6年总统任期到一半时举行公投，让墨西哥人决定他是否有资格做满任期。

罗培兹欧布拉多也宣示要修改宪法第108条，如此一来便可以透过审判、公投等手段制裁贪污的现任总统。他在记者会上说：「墨西哥选民支持我们，是为了终结贪腐，我们将履行承诺。」

罗培兹欧布拉多此次总统大选得票率超过53%，他所属的国家复兴运动党在众议院500席中取得307席、参议院取得128席中的69席。新国会将于9月1日开议，而他将在12月1日就职。

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