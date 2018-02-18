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此内容发布于2018年2月19日 上午12:50 最后更新 - 2018年2月19日 -00:50

（法新墨西哥市18日电） 墨西哥各大政党今天正式提名总统候选人，打响7月1日大选第一枪。在现任政府民调低落的局势下，各党竞争激烈，总统宝座鹿死谁手是未知数。

现任总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）的6年任期步入尾声，贪腐丑闻不断与犯罪率创下新高让他不得民心。

目前领先民调的是激进左派候选人罗培兹（Andres Manuel Lopez Obrador），曾任墨西哥市市长，这次竞选试图展现较成熟稳重的一面，声势渐旺。

紧追在后的是安纳亚（Ricardo Anaya），隶属保守派国家行动党（National Action Party, PAN）。他是个年轻的前国会议员，今年首度角逐总统大位，提名前遭控贪腐，以强硬手段赢下党内初选。

位居第3的是受人民敬重的前财政部长米德（Jose Antonio Meade），代表执政党革命制度党（Institutional Revolutionary Party, PRI）角逐总统大位。

革命制度党在墨西哥政坛长期占有主导地位，近来声势下滑，史上头一遭推举非党内成员参选总统。（译者：梁元龄/核稿：张晓雯）

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