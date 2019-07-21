此内容发布于2019年7月22日 上午12:20

（法新社墨西哥市21日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天为墨西哥加强移民执法之举，向墨国外交部长表示感谢。蓬佩奥说，这项举措使得进入美国的移民人数下滑。

蓬佩奥与墨国外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）这次会面，足见美墨关系已较6月初缓和不少。美国总统川普当时扬言，除非墨西哥采取有力措施、减缓移民潮，否则美国将对这个南部邻国祭出高额新关税。

蓬佩奥展开拉丁美洲4国之旅，先造访阿根廷与厄瓜多，今天则在墨西哥市会见厄伯拉特，之后前往萨尔瓦多。

美国国务院说：「国务卿蓬佩奥为墨西哥加强移民执法的努力，向墨国外长厄伯拉特表示感谢。」

蓬佩奥在萨尔瓦多说，墨西哥在管控移民方面「取得实质进展」。

他在圣萨尔瓦多（San Salvador）召开记者会说：「数字很漂亮…我们南部边界的忧虑如今已然减少，但我们还有很长一段路要走，还有许多工作尚待完成。」

随着移民危机日益加剧，美墨官员6月7日在华府展开会谈。墨国当局在声明中说，蓬佩奥承认墨西哥在减缓移民方面取得「重大进展」。

根据声明，厄伯拉特今天在会中表示，墨西哥「将在未来45天维持策略，确保有序、安全和正常移民流动」。

墨西哥官方数据显示，自中美洲国家涌向墨西哥的移民人数，已从5月的14万4000人减至6月的10万人。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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