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此内容发布于2018年9月20日 上午4:05 最后更新 - 2018年9月20日 -04:05

（法新社墨西哥市19日电） 墨西哥人今天举行纪念活动，缅怀地震罹难者。9月19日这一天，墨西哥发生两场重创这个国家的地震，去年夺走369人的性命，另一场发生在1985年的强震，超过1万人丧生。

墨西哥市居民高举拳头━这是救援人员在废墟中搜寻生命迹象时，要求现场保持安静的手势━为地震罹难者默哀一分钟。

然后，这座拥有2000万人口的首都进行每年的例行地震演习，为这个全球地震活动最活跃地区之一、无可避免的下次地震做准备。

当这座城市地震警报器发出震耳欲聋、令人不寒而栗的「地震警报、地震警报」讯息时，部分居民的眼泪夺眶而出。

39岁的银行出纳员葛梅兹（Ofelia Gomez）说：「尽管时间流逝、尽管知道这个（地震警报）不是真的，但创伤依旧存在。」

1985年规模8.1的强震，让墨西哥市大片区域变成废墟。

清晨的纪念仪式中，当地居民对一栋倾倒最严重的建筑物之一、15层楼高的新利昂（Nuevo Leon）公寓罹难者致意，当时这里有472人丧命。

33年前那场灾难让墨西哥政府措手不及，居民别无选择，只好一切自己来。

数千名志工涌入街道，穿梭在倒塌建筑物废墟之间，发狂似地搜寻生还者。

许多墨西哥人表示，这场地震永远改变这个国家。政治分析人士经常说，伴随天灾而来的民怨，促使墨西哥在未来15年内，从一党专制国家转型成新生的民主国家。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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