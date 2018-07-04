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此内容发布于2018年7月4日 下午6:35 最后更新 - 2018年7月4日 -18:35

（法新社墨西哥市4日电） 内定出任墨西哥财政部长的鄂苏亚（Carlos Urzua）今天表示，北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判仍在轨道上，且美国11月期中选举后，谈判过程可能「加速」进行。

墨西哥总统当选人罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）选定受人崇敬的学者鄂苏亚领导他的经济团队。鄂苏亚表示，他对于NAFTA谈判乐观以对，驳斥外界臆测这位新当选左派总统将从中捣乱。

鄂苏亚告诉墨西哥特莱维萨电视台（Televisa）：「我们有信心在11月（美国期中）选举后，情形将会很快加速进行。」他还说，年底前可能达成一项协议。

他说：「川普总统将须着手去做。」

罗培兹欧布拉多1日以压倒性胜利当选墨西哥总统，承诺将为国家带来「深刻改变」。他将于12月1日就职，成为墨西哥近代首位左派总统。

罗培兹欧布拉多是一名自由贸易的怀疑论者，他当选墨西哥总统后，加深了外界对美加墨NAFTA未来命运的疑虑。NAFTA已遭受川普攻击，坚持修订这项贸易协定。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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