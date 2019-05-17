此内容发布于2019年5月17日 上午7:50

（法新社墨西哥卡曼海滩16日电） 墨西哥当局表示，一名接获死亡威胁的记者今天在加勒比海沿岸休闲城镇惨遭杀害，是在这个新闻业堪称最危险国度之一，今年遇害的第5名媒体工作者。

墨西哥东部昆塔纳罗州（Quintana Roo）检察官和现场法新社记者表示，罗梅洛（Francisco Romero）在家乡卡曼海滩（Playa del Carmen）一家夜店外，倒在血泊中死亡。

州检察官办公室展开谋杀调查，指出罗梅洛曾在4月12日投诉声称他遭到威胁。罗梅洛生前加入墨国政府提供记者与维权人士的保护计画。

罗梅洛的40岁妻子罗德里格斯（Veronica Rodriguez）说，他经常因为工作关系受到威胁，并告诉法新社：「他收到很多威胁，多得数不清了，墨西哥市当局也都知道。」

「上次就发生在不到两周前。他们威胁他说，假使没有按照他们的指示办事，就会把他杀了…他们还说知道我们的儿子在哪里就读，表示要把他从桥上丢下。」

无国界记者组织（Reporters Without Borders）表示，罗梅洛于清晨5时接到一通电话，声称在当地一家名为高塔绅士俱乐部（Gotta Gentleman Club）的夜店有若干新闻。

无国界记者组织发声明指出，尽管政府派遣4名贴身保镳，罗梅洛前晚10时让他们返家。一小时后，他的尸体在停车场被发现。

无国界记者组织引述目击者说法，他被殴打外，脸部中两枪，并称对媒体从业人员来说，这起案件正式让墨西哥成为今年以来，全球最致命国家。

罗梅洛任职于昆塔纳罗州一家重要报纸「昆塔纳罗日报」（Quintana Roo Hoy），同时经营脸书为主、名为「就在这里发生」（Ocurrio Aqui）的新闻平台，专门报导地方政治与犯罪消息，有超过1万7000名追踪者。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

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