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此内容发布于2018年7月12日 上午3:20 最后更新 - 2018年7月12日 -03:20

（法新社墨西哥奎纳瓦卡12日电） 去年侵袭墨西哥中部的大地震，震出一项引人入胜的发现：阿兹特克（Aztec）金字塔内的雨神庙遗迹。

此庙供奉名为特拉洛克（Tlaloc）的神，位于莫瑞洛斯州（Morelos）奎纳瓦卡（Cuernavaca）的Teopanzolco金字塔内，属于这个区域的Tlahuica文化。

墨西哥中部去年9月19日午间发生规模7.1地震，造成369人丧生，罹难者大多在首都墨西哥市。国家人类学和历史学协会（INAH）考古学家柯涅克萨（Barbara Koniecza）表示，地震导致「金字塔结构核心大洗牌」。

受损最严重的地方位于顶端，已知有两座庙，一是供奉中部美洲文明太阳神兼战神维齐洛波奇特利（Huitzilopochtli），另一是特拉洛克神。

柯涅克萨说：「两神殿的地面下沉变形，也导致稳定性面临威胁。」

国家人类学和历史学协会以雷达扫描金字塔结构进行研究，找到这座新发现的特拉洛克庙遗迹。

这座神庙据信可追溯到1150年。专家认为这座神庙原有大约6公尺长、4公尺宽，而且也发现陶器遗迹和属于Tlahuica文化的香炉。（译者：卢映孜/核稿：陈政一）

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