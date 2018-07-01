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此内容发布于2018年7月1日 上午7:35 最后更新 - 2018年7月1日 -07:35

（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥人民今天选总统，受够了贪腐和暴力的选民将做出抉择，是否要信任反建制派候选人罗培兹承诺推行的改革。选前民调显示，左派的罗培兹所属政党可望大幅重组政治版图。

选情最被看好的罗培兹（Andres Manuel Lopez Obrador）曾任墨西哥市市长，以超过20个百分点的民调差距遥遥领先。一头银发、言辞犀利的罗培兹成功挑起选民对国内永不停歇贪腐丑闻和骇人暴力的愤怒。

墨西哥去年杀人案件达空前的2万5000件，而势力庞大的贩毒集团更加重流血暴力。

执政党革命制度党（PRI）和国家行动党（PAN）轮流统治墨西哥近一个世纪，许多选民对这两个政党已感厌烦。64岁的罗培兹称这两党同属「黑手党势力」，获得许多人的共鸣。

尽管罗培兹承诺的改革并不明确，民调机构Oraculus选前民调显示，罗培兹预计获48.1%选票，其次是国家行动党的前国会议长安纳亚（Ricardo Anaya）26.1%、革命制度党候选人米德（Jose Antonio Meade）20.8%，以及独立候选人罗德里格斯（Jaime Rodriguez）5%。

罗培兹所属国家复兴运动党（MORENA）带领的联盟领先幅度惊人，有望取得国会多数，还可望拿下9省当中的6个省。

果真如此，成立仅6年的国家复兴运动党将大获成功，墨西哥政治版图将大幅重组。

华盛顿威尔逊国际学者中心墨西哥研究所所长伍德（Duncan Wood）说，这次选举堪称「历史性」。「有名公开自称左翼的经济民族主义者，来自一个上次（全国）选举还不存在的新政党，而他正要赢得全面性的胜利，不只是赢得总统宝座，还要拿下国会。」

有批评者警告，罗培兹会依循委内瑞拉式社会主义政策，恐会损害墨西哥这个拉丁美洲第2大经济体。

为寻求缓和与商业界的冲突，罗培兹启用亲市场的幕僚团队，也开始撤回他极具争议的提议，包括推翻现任总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）推动石油产业民营化的重大能源改革。

墨西哥下任总统面临一长串挑战，从低迷的经济到与美国的棘手关系。美国是墨西哥极重要的贸易伙伴，而总统川普的反自由贸易、反移民政策，将两国外交关系变成难题。

墨西哥今天除了选出任期6年的总统，8800万选民同时将选出500名国会众院议员及128名参议员，及众多地方官员。

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