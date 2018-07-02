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此内容发布于2018年7月2日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月2日 -07:50

（法新社墨西哥市2日电） 墨西哥昨天举行总统大选，反建制的左派候选人罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）赢得压倒性胜利，但他恐怕没有太多时间庆祝。

因名字首个字母缩写而被称为AMLO的罗培兹欧布拉多12月1日就任后，将从前任总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）手中接下一长串棘手难题，包括贪污猖獗、犯罪创新高到经济低迷以及美国总统川普所引发的现象等。

●暴力

罗培兹欧布拉多发表胜选演说时，矢言改变政府现行打击强大犯毒集团的策略。

墨西哥政府2006年对毒枭发动军事镇压，引发庞大后座力。当局引发一波暴力浪潮，残存的犯毒集团互斗不休。墨国去年有2.5万人遭谋杀，刷新纪录。

罗培兹欧布拉多承诺，会对抗源自不平等和贫穷的「暴力犯罪根源」，不过他在演说中并未说明细节。

●贪污

贪污是罗培兹欧布拉多面临的头号议题。

即将卸任的潘尼亚尼托政府和所属的执政党陷入似乎无止境的连串丑闻泥淖中。

罗培兹欧布拉多表示，贪污是墨西哥从不平等、贫穷到暴力等所有罪恶的根源。

●川普

自经常发表侮辱墨西哥言论和誓言建造美墨边界长城的川普2016年赢得美国总统大选后，墨西哥和这个强权邻国的关系就陷入不稳。

罗培兹欧布拉多以往曾痛批川普，矢言「不会让他捞过界」。不过他在胜选演说中指出，希望能和川普建立「友谊与合作」关系。

同期间，川普在推文中表示，「非常期望」和罗培兹欧布拉多「合作」。

●经济

墨西哥是拉丁美洲第2大经济体，仅次于巴西，但近年的经济成长却有气无力。

商界对罗培兹欧布拉多疑虑极深，不过双方昨天尝试互递橄榄枝。

罗培兹欧布拉多承诺推行对市场友善的政策，商业协调理事会（Business Coordinating Council）会长塔斯卡农（Juan Pablo Castanon）也矢言「合作…以建立追求稳定、信任和发展的议程」。

罗培兹欧布拉多面临的最棘手经济议题之一，就是川普坚持美、墨和加拿大须针对北美自由贸易协定（NAFTA）重启谈判。

3国谈判代表未能在墨西哥大选前达成协议。对贸易采取质疑立场的罗培兹欧布拉多上任后，NAFTA谈判可能必须从头再来。这项贸易协定对墨西哥至关重要，因为80%的出口都是销往美国。

●移民

川普曾痛批墨西哥和中美洲国家移民不断涌入美国。他的政府对未取得合法身分的移民采取「零容忍」政策，拆散许多移民家庭，让美、墨关系再度紧绷。

罗培兹欧布拉多表示，在他主政下，「有意移民者将是出于想要这么做，而非必须如此」。（译者：陈宜君/核稿：徐崇哲）

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