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此内容发布于2018年7月2日 上午5:50 最后更新 - 2018年7月2日 -05:50

（法新社墨西哥市2日电） 墨西哥选民对贪腐猖獗和残酷暴力愤怒不满，选出反建制左派人士罗培兹欧布拉多为新任总统，带动政治大变革。他胜选后将铲除贪腐列为执政第一优先要务。

根据官方推估的开票结果，一头银发、言辞犀利的罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）拿下53%过半选票胜选。

这是墨西哥数十年来首次有总统候选人在选举中赢得过半选票，代表选民明确的否决两个治理墨西哥近一个世纪的主要政党。

现年64岁的罗培兹欧布拉多在首都墨西哥市阿拉美达公园（Alameda）发表胜选演说：「这是历史性的一天，也将是永志难忘的一夜。」数以千计狂喜的民众涌进墨西哥市中央区，高喊「我们做到了！」在街头乐队的音乐下狂欢。

有批评者指他是「热带的救世主」，将推行委内瑞拉式的政策，恐会损害墨西哥这个拉丁美洲第2大经济体。

罗培兹欧布拉多力图缓和对他将采行激进主义的担忧，他对欢呼的支持者说：「我们新的国家计画是打造真正的民主，我们不会建立独裁政权，不论是公开或暗地里。」他并承诺捍卫自由，尊重民营部门，为分裂的国家寻求和解。

他也一改选举期间若干言论的语气，誓言与墨西哥的重大贸易伙伴美国寻求「友谊和合作」。

罗培兹欧布拉多在选战期间提出理想远大但不明确的承诺，墨西哥现在热切要见到他要推动的改革会是什么样子。

他在胜选演说提到一个最优先的选项：铲除墨西哥严重的贪腐。

华府经济政策研究中心（CEPR）的魏斯布洛特（Mark Weisbrot）说，那不会是件容易的事。「考量到贩毒集团的势力和他们与政府和武装部队的关联，那将是他最大的挑战之一。」

「墨西哥有着根深蒂固、贪腐和势力庞大的政治阶层。」（译者：罗苑韶/核稿：林治平）

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