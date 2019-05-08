此内容发布于2019年5月9日 上午1:20

（法新社墨西哥奎纳瓦卡8日电） 墨西哥当局及家属说，一名枪手今天在墨西哥奎纳瓦卡市（Cuernavaca ）热闹的中央广场开火，造成死2伤。

莫瑞洛斯州（Morelos）首府奎纳瓦卡的主要广场上，到处都是在州政府外准备办事的民众，但今天突然出现一名年轻男子朝人群开数枪。

法新社特派记者孟罗伊（David Monroy）说：「我们就跟其他早上一样在那里」，当时至少5声枪声响起。

墨西哥电视台画面拍下，凶嫌在枪击后穿过广场逃离现场，警方随后追逐。这名男子最终遭拦下逮捕，当局尚未说明他的身分。

媒体报导，墨西哥最大工会墨西哥劳工联盟（Confederation of Mexican Workers，CTM）的两位领袖在攻击中身亡。商人兼当地墨西哥劳工联盟领袖贾西亚（Jesus Garcia）受重伤，在送医途中身故。

墨西哥劳工联盟莫瑞洛斯州副秘书长卡斯特列洪甘伯斯（Roberto Castrejon Campos）说，他的儿子、墨西哥劳工联盟秘书卡斯特列洪卡德隆（Roberto Castrejon Calderon）也在攻击中死亡。

墨西哥劳工联盟与敌对工会新劳工集团（New Labor Group，NGS）因广场地盘及街头摊贩涉入纠纷。

州政府在攻击发生前与新劳工集团会面，商讨修改街头摊贩管制法规，贾西亚发起街头抗议反对会议，要求墨西哥劳工联盟也要参与过程。

卡斯特列洪甘伯斯在上传网路的影片讯息中表示，他相信新劳工集团下令杀害他儿子。

受伤的还有摄影记者培瑞斯（Rene Perez）。

墨西哥工会受贪污及当局与职员密室协商的历史所苦，墨国近年来也受暴力犯罪浪潮席卷，这些事件通常与毒品交易有关。

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