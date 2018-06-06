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此内容发布于2018年6月6日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月6日 -07:50

（法新社墨西哥市5日电） 足坛大事世界杯足球赛14日将在俄罗斯开踢，墨西哥足球国家队9名球员今天被踢爆，在飞往欧洲前和约30名妓女开送别趴。

墨西哥八卦杂志TVNotas报导，墨国世界杯代表队2日在墨国阿兹特克体育场（Aztec Stadium）举行的热身友谊赛1比0击败苏格兰后，9名球员在首都墨西哥市的私人场所和众多妓女开趴。

杂志登出球员抵达派对现场的模糊照片，标题写着「这是墨西哥队真正的欢送派对」！

但墨西哥官员表示，涉及的球员不会遭惩处，因为他们是在自由时间参加派对。

墨西哥足球协会秘书长康屠（Guillermo Cantu）表示，这些球员不会被处罚，因为「他们没有缺席练球」。

报导引述康屠的说法指出：「自由活动就是自由活动，一自由就会有那些风险。」

参与球员包括门将欧乔亚（Guillermo Ochoa）、前锋希梅内斯（Raul Jimenez）、效力洛杉矶银河队的兄弟档强纳森・杜桑托斯（Jonathan dos Santos）和吉奥瓦尼・杜桑托斯（Giovani dos Santos）、后卫萨塞度（Carlos Salcedo）以及中场费比安（Marco Fabian）等人。

墨西哥队已抵达哥本哈根，9日将与丹麦进行热身友谊赛，接着启程前往俄国。（译者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）

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