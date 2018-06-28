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此内容发布于2018年6月28日 上午5:35 最后更新 - 2018年6月28日 -05:35

（法新社墨西哥市27日电） 墨西哥7月1日将举行历史性选举。早就受够了贪腐和暴力猖獗的选民，看起来将会让左派候选人罗培兹入主总统府。

罗培兹（Andres Manuel Lopez Obrador）以超过20个百分点的民调差距遥遥领先。由于民怨沸腾，全球越来越多反体制候选人横扫大选取得执政。在这股趋势之下，说话刻薄、一头银发的罗培兹，大有成为其中之一的态势。

当地普遍存在贪腐和骇人听闻的暴力事件，令墨西哥人群情激愤，去年就发生创纪录的2万5000起谋杀案。势力庞大的当地贩毒集团恣意滥杀，使得这项纪录出现今年再被打破的态势。

尽管目前执政的革命制度党（PRI）和保守派国家行动党（PAN）已轮流统治墨西哥长达将近一个世纪，两党却遭许多选民鄙视。

而即使64岁前墨西哥市市长罗培兹对于自己的承诺将会带来什么改变含糊其辞，他称两党同属一模一样「黑手党势力」的说法，倒是引起许多人共鸣。

罗培兹今天在竞选活动结束时告诉支持者：「过去30年实施的政策没有奏效，经济甚至没有成长。」

「有增长的是贪腐、贫穷、犯罪和暴力。这正是我们为何要把他们的政策送进历史的垃圾堆。」（译者：叶俐纬/核稿：何宏儒）

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