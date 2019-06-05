此内容发布于2019年6月6日 上午12:35

（法新社墨西哥瓜达拉哈拉5日综合外电报导）在墨西哥发迹的一个教会领袖今天在洛杉矶法院被控犯下人口走私、儿童色情和性侵未成年等26项重罪，保释金为2500万美元。

墨西哥世界之光（Light of the World）教会负责人50岁贾西亚（Naason Joaquin Garcia）3日于洛杉矶国际机场（LAX）遭逮。他是教会信徒口中的「使徒」。

检察官指控贾西亚和3名隶属于教会的女性共同被告，强迫未成年少女从事性行为，说服她们若抵抗「使徒」，就是违背神。

加州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）指出，加州司法部线上接获一起关于神职人员虐待的投诉后，有关当局在2018年对贾西亚展开调查。

贝塞拉昨天在声明中提及，「我们不能对在我们州发生的性暴力和人口贩卖视而不见」，贾西亚近年来在这里的影响力逐渐增加。

总部位于瓜达拉哈拉（Guadalajara）的教会发言人卡维约（Adrian Calvillo）在记者会说：「这些都是错误指控。我们认为这完全是在诽谤。」

墨西哥世界之光教会1926年成立，创办人龚萨雷兹（Eusebio Joaquin Gonzalez）称他受到「神启」。（译者：王品轩/核稿：刘淑琴）

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