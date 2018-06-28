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此内容发布于2018年6月28日 下午10:35 最后更新 - 2018年6月28日 -22:35

（法新社墨西哥市28日电） 谘询公司Etellekt表示，墨西哥7月1日举行大选前，共有133名政治人物遭杀害。暴力事件以空前的规模袭击政坛。

谋杀案统计自9月开放参选登记至昨天竞选结束前，死者大多为地方政治人物，他们通常是墨国毒枭锁定的目标。昨天墨西哥西部米却肯州（Michoacan）的一名代理市长被杀。

针对选举相关暴力研究的Etellekt今天向法新社表示，受害者包括48名竞选公职的候选人，其中28人在初选期间丧生，另20人则在大选期间被杀害。

Etellekt董事沙拉萨（Ruben Salazar）说：「这些暴力事件集中在地方层级。至少71%的攻击事件是针对地方层级的当选官员及竞选公职的候选人。」

他告诉墨西哥公式（Formula）广播电台：「这是地方政府治理问题的严重后果。」

这是墨西哥有史以来最血腥的选举，去年全国也创下2万5339宗谋杀案的纪录。

沙拉萨说：「根据我们的纪录，在2012年选举中…只有9名政治人物、1名候选人遇害。」

尽管竞选活动中的腐败和暴力成为主要问题，墨西哥仍将于7月1日选出新总统、国会议员及数千名州议员与地方官员。（实习编译：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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