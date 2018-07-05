墨西哥烟火仓库大爆炸 至少24死49伤
外部内容
下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。
（法新社墨西哥图尔特佩克5日电） 墨西哥中部图尔特佩克（Tultepec）发生数间烟火仓库连环爆炸事件。官员表示，至少24人丧生，包括因公殉职的市警、州警及救援人员，另有49人受伤。
第一起爆炸发生在上午9时30分左右（台北时间晚上10时30分），当警察及消防队员上前关切第一批遭受波及的民众时，火势蔓延到其他仓库。
图尔特佩克以手工制的烟火闻名，过去曾发生数起造成死伤的事件。
红十字会墨西哥州分部发推文表示：「图尔特佩克…今天上午有多人丧生，包括我们因拯救多条生命殉职的消防队员及警察同僚，我们对此深感遗憾。」
墨西哥州公安部部长赛凡泰斯（Maribel Cervantes）说，4名消防员、4名市警及一名州警丧生。
当局在图尔特佩克郊区萨温多（Xahuento）附近部署数以百计的军人、警察及消防员，以封锁爆炸仓库周围的大范围地区。
14岁少年欧斯瓦多（Allan Osvaldo）的父亲是当地烟花制造商，他正向救援人员询问父亲的消息。
欧斯瓦多悲痛地说：「我最后一次见到他是今天上午。我们一听闻爆炸消息，就立刻离开学校去找他。但他们不会让我通过，也没有人提供任何消息。」
法新社