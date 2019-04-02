（法新社墨西哥市1日电） 遭控性骚扰的墨西哥老牌摇滚明星维加（Armando Vega Gil）今天被发现陈尸家中，生前曾推文说他打算轻生，要以激进方式捍卫自身清白。

63岁的维加是老牌摇滚乐团Botellita de Jerez贝斯手，也是得过奖的诗人作家。乐团在推特上说，维加今天清晨过世。检调消息人士证实，维加被发现陈尸墨西哥市（Mexico City）家中。

维加之死让墨西哥「#我也是」（#MeToo）运动的激烈辩论再度延烧，这波运动最近几周掀起一波性侵和性骚指控浪潮，被控对象包括记者、学者、作家和其他文化圈人士。

维加过世前不久曾在推特发文表示，准备对匿名指控以死捍卫清白。他被控在10多年前侵犯一名13岁少女。这项指控是于维加过世前夕出现在推特帐号@MeTooMusicaMX。

维加推文说：「在此断然否认这项指控。」他写道，担心这项指控会毁了他的生涯，且他无法在社群媒体上为自己辩护，因为「我说的任何话都会被人拿来攻击我」。

维加指出，希望他的8岁儿子不要「因为我遭不实指控而受到波及」。他还说：「我必须澄清，我的死不等于认罪。相反地，这是激烈地宣告清白。」 （译者：卢映孜/核稿：陈彦钧）

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