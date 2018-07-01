下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年7月1日 -23:20

（法新墨西哥市1日电） 墨西哥今天举行总统大选，因执政党过去贪腐频传、暴行猖獗不得民心，国内政局风云变色，反建制派的左翼总统候选人罗培兹压倒性胜选，对手相继祝贺。

根据出口民调，罗培兹（Andres Manuel Lopez Obrador）以近半选票大胜两名对手，投票结束后不久，另两位候选人都已相继承认败选。

保守派国家行动党（PAN）候选人安纳亚（Ricardo Anaya）表示：「我认同罗培兹的胜利，并表达我的恭喜之意，希望他能大获成功，并许墨西哥一个美好未来。」

执政党革命制度党（PRI）候选人米德（Jose Antonio Meade）也承认败选，说左派的罗培兹「赢得多数」，又说：「我祝福曼纽尔（罗培兹）大获成功。」

革命制度党和国家行动党轮番统治墨西哥近一世纪，如今将出现墨国政坛一大变革，罗培兹将成为墨西哥近代首位左翼领袖。

3家民调机构都指出罗培兹胜选。根据墨西哥「财政日报」（El Financiero）出口民调，罗培兹得票率49%、安纳亚27%、米德18%。民调公司米托夫斯基（Mitofsky）和策略沟通内阁（Strategic Communications Cabinet）也宣布大致相近的结果。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line